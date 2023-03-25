«Любовь всегда будет больше, чем ненависть»: Селена Гомес и Хейли Бибер попросили фанатов перестать их стравливать

Уже несколько лет фанаты Селены Гомес и Джастина Бибера продолжают лить грязь и искать любые намеки на вражду певицы с ее «бывшим» и его женой-моделью Хейли Бибер. Мы все удивляемся, когда же они устанут раздувать эту историю. Потому что сами звезды уже давно устали от нескончаемого потока хейта.

24 марта Селена вышла в социальную сеть, чтобы рассказать о своем общении с Хейли, и как их обеих беспокоит эта нездоровая ситуация.

«Хейли Бибер связалась со мной и сообщила, что ей поступают угрозы убийством и полный ненависти негатив, — написала Гомес. – Это не то, за что я выступаю. Никто не должен подвергаться ненависти или издевательствам. Я всегда выступала за доброту и очень хочу, чтобы все это прекратилось».

Через несколько часов миссис Бибер тоже вышла в соцсеть для большого комментария по ситуации.

«Я хочу поблагодарить Селену за то, что она высказалась, поскольку последние несколько недель мы с ней обсуждали, как пройти мимо этой продолжающейся истории между ней и мной», - написала Хейли. «Последние несколько недель были очень тяжелыми для всех участников, и миллионы людей видят столько ненависти вокруг этого, что очень вредно. Хотя социальные сети — это невероятный способ общения и создания сообщества, подобные моменты создают только разделение, а не объединяют людей». «Вещи всегда можно вырвать из контекста или истолковать не так, как предполагалось. Нам всем нужно быть более вдумчивыми в том, что мы публикуем и что мы говорим, включая меня. В конце концов, я считаю, что любовь всегда будет больше, чем ненависть и негатив, и всегда есть возможность встретить друг друга с большим сочувствием и состраданием».

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