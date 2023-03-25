Кормухина - о переселившейся в Израиль Пугачевой: «Молюсь!»

Кормухина - о переселившейся в Израиль Пугачевой: «Молюсь!»

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети

Певица дала понять, что не испытывает острой неприязни к Примадонне, кто бы что не говорил...

Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и их детьми - 9-летними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в Израиле. Вот уже полгода Примадонна не появлялась в замке в деревне Грязь. Муж певицы дает гастроли в Европе, зарабатывает как может, чтобы обеспечить семью.

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Не все поддержали артистку после ее отъезда за границу. Особенно когда певица назвала поклонников «холопами». А вот Ольга Кормухина, которой приписывали давний разлад с Аллой Пугачевой, заявила, что плохо о певице не думает.

«Когда меня спрашивают про отъезд Пугачевой, то я отвечаю: «Я за нее молюсь. Постоянно», - призналась Кормухина. 

Поговаривают, что Алла Борисовна отдала детей в американскую интернациональную школу в 20 минутах езды от дома. За обучение в год певица платит порядка 4 миллионов рублей.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

По материалам «СтарХит»

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