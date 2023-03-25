Оголила спину! Климова в вишневом платье императрицы со шлейфом сверкнула бедрами - видео

Екатерина Климова - мама четверых детей. Старшая дочка актриса уже учится в МГУ. Сложно поверить, что стройная и грациозная дама в эффектном вишневом платье императрицы многодетная мама. В свои 45 лет бывшая жена Игоря Петренко может заткнуть за пояс говорливых кумушек - выглядит она просто восхитительно.

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На одном из светских раутов Екатерина Климова щегольнула в платье со шлейфом, показав стройные ножки. Поклонники потеряли дар речи от такой неземной красоты. Актриса кокетливо оголила спинку и зону декольте, засветив стройную фигуру.