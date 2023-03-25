«Она и только она»: отец Децла назвал тех, кого винит в смерти своего сына

Стало известно, кого отец рэпера Децла винит в смерти сына.
Напомним, четыре года назад не стало Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Артист умер от сердечного приступа во время гастролей.
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Недавно отец Децла – Александр Толмацкий – заявил, что во всех бедах винит его девушку Юлию Киселеву.
«Забрала и постирала оттуда всю переписку. У меня она есть. Я считаю, что Юля... Она и только она виновна в его смерти», – сказал Александр Толмацкий в эфире на канале russian.rt.com.
Напомним, ранее близкие и друзья похоронили утонувшего на Волге основателя группы Cream Soda.