«Она и только она»: отец Децла назвал имя убийцы своего сына

Стало известно, кого отец исполнителя Децла считает виновным в смерти сына.

Напомним, четыре года назад не стало рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Артист умер от сердечного приступа во время гастролей.

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Недавно отец Децла – Александр Толмацкий – заявил, что к смерти знаменитости причастна его девушка Юлия Киселева.