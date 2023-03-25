«Она и только она»: отец Децла назвал имя убийцы своего сына

Децл

Децл. Фото: Global Look Press 

Родитель музыканта нашел в квартире покойного тетрадку с заклинаниями, которая может принадлежать возлюбленной артиста.

Стало известно, кого отец исполнителя Децла считает виновным в смерти сына.

Напомним, четыре года назад не стало рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Артист умер от сердечного приступа во время гастролей.

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Недавно отец Децла – Александр Толмацкий – заявил, что к смерти знаменитости причастна его девушка Юлия Киселева.

«Забрала и постирала оттуда всю переписку. У меня она есть. Я считаю, что Юля его убила. Она и только она виновна в его смерти», – сказал Александр Толмацкий в программе «Антонимы» на канале russian.rt.com.

Напомним, ранее близкие и друзья похоронили утонувшего на Волге основателя группы Cream Soda.

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