«Он уже не такой богатый»: Светлана Лобода рассказала о возлюбленном из Европы

Артистка Светлана Лобода рассекретила новые подробности личной жизни.

Поклонники Лободы гадают, с кем исполнительница встречается. Ранее у фолловеров Светланы появились предположения, что у знаменитости роман с мужчиной из Европы.

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А недавно артистка рассказала, кто помогает ей финансово и заботится о ней.