«Он уже не такой богатый»: Светлана Лобода рассказала о возлюбленном из Европы

Артистка Светлана Лобода рассекретила новые подробности личной жизни.
Поклонники Лободы гадают, с кем исполнительница встречается. Ранее у фолловеров Светланы появились предположения, что у знаменитости роман с мужчиной из Европы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А недавно артистка рассказала, кто помогает ей финансово и заботится о ней.
«Он уже не такой богатый. Сегодня он очень много тратит. Тем более, у нас есть очень четкое разделение. Я не буду брать у него деньги на карьеру. На нее я зарабатываю сама. На семью, на себя, на подарок – да, могу у него попросить, но я жуткая транжира», – процитировали Лободу starhit.ru.
К слову, поклонники думают, что возлюбленным Светланы Лободы может быть солист Rammstein Тилль Линдеманн или миллиардер Артур Гранц.