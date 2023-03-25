«Еще рано»: бывший муж Анастасии Волочковой запрещает их общей дочери съезжаться с бойфрендом

Отец дочери Анастасии Волочковой запрещает наследнице жить с бойфрендом.
Ариадна – единственная дочь балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина.
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Ариадна живет со своим отцом, который против замужества девушки. Вдовин считает, что несовершеннолетняя дочь еще мала для брака и совместной жизни с возлюбленным.
«Она сама принимает решения. Когда достигнет 18-летия – решит, хочет ли жить самостоятельно. Еще рано, ей еще нет 18 лет. Лучше на эту тему у Ариши спрашивать. Зачем я буду что-то говорить за нее», – рассказала новая жена Вдовина mk.ru.
Напомним, ранее стало известно, сколько стоит роскошный особняк Анастасии Волочковой.