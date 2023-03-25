Сегодня стало известно, что бизнесвумен Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, лишилась еще одного источника дохода.

Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Лерчек ООО «ЛЭА». Через эту компанию блогерша продавала спортивную одежду. ФНС увидела причину для таких санкций в «непредставлении налоговой декларации в налоговый орган».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, Лерчек лишилась последнего источника дохода. Так как знаменитость не может пользоваться социальными сетями, которые приносили больше всего средств Лерчек. Еще у бизнесвумен заблокировали счета компании «Би Фит» и забрали восемь золотых слитков. Об этом заявили в kp.ru.