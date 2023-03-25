«Сэму никогда не было так страшно»: Айза после выходок Гуфа отвела сына к психологу

Бывшая жена исполнителя Гуфа – Айза-Лилуна Ай – отвела старшего сына к психологу.
Телеведущая переживает за общего с Гуфом наследника. Так как Сэм принимает близко к сердцу то, что происходит в последнее время с его отцом.
«Сэму никогда не было так страшно, как сейчас, но фразу «все будет хорошо» он произносит с полной уверенностью только в свои силы. Помолитесь за Сэма, прошу вас… Как каждый умеет. Ему сейчас это очень нужно. Люблю вас», – написала в своем микроблоге Айза.
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Айза уверена, что рядом с ее бывшим возлюбленным находятся «паразиты», которые причастны к срывам Гуфа. Экс-жена артиста добавила, что они с сыном всегда будут поддерживать Гуфа. Но он должен научиться брать ответственность за свою жизнь.
«Я всегда буду любить его как самого близкого человека! Я всегда буду желать ему только самого лучшего! Заботиться о его здоровье! И у меня есть на это огромная причина. Это Сэм и их большая связь с отцом, которую на протяжении последних двух лет пытались всячески прервать», – заключила она.
Напомним, ранее Айза ответила на заявление новой жены Гуфа.