«Сэму никогда не было так страшно»: Айза после выходок Гуфа отвела сына к психологу

Бывшая жена исполнителя Гуфа – Айза-Лилуна Ай – отвела старшего сына к психологу.

Телеведущая переживает за общего с Гуфом наследника. Так как Сэм принимает близко к сердцу то, что происходит в последнее время с его отцом.

«Сэму никогда не было так страшно, как сейчас, но фразу «все будет хорошо» он произносит с полной уверенностью только в свои силы. Помолитесь за Сэма, прошу вас… Как каждый умеет. Ему сейчас это очень нужно. Люблю вас», – написала в своем микроблоге Айза.

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Айза уверена, что рядом с ее бывшим возлюбленным находятся «паразиты», которые причастны к срывам Гуфа. Экс-жена артиста добавила, что они с сыном всегда будут поддерживать Гуфа. Но он должен научиться брать ответственность за свою жизнь.