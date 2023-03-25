Риз Уизерспун развелась с Джимом Тотом после 12 лет брака

Риз Уизерспун и Джим Тот

Риз Уизерспун и Джим Тот. Фото: соцсети 

Пара была вместе с 2011 года.

Стало известно, что актриса Риз Уизерспун рассталась со своим мужем Джимом Тотом.

У знаменитости и ее мужа есть общий сын Теннеси Джеймс.

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Брак с Джимом Тотом был вторым для артистки. Решение расторгнуть брак оказалось непростым для Уизерспун.

«Мы провели так много замечательных лет вместе и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе», – заявила Риз Уизерспун в личном микроблоге.

Актриса попросила поклонников не расспрашивать ее о разводе. Так как она с трудом проживает это время. С Джимом Тотом Риз Уизерспун познакомилась в 2010 году на одной из голливудских вечеринок. А через год влюбленные поженились. В 2012-м у них родился сын.

Напомним, ранее Марк Цукерберг стал отцом малышки, которую назвали в честь ядовитой медузы.

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