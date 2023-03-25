Риз Уизерспун развелась с Джимом Тотом после 12 лет брака

Актриса попросила поклонников не расспрашивать ее о разводе. Так как она с трудом проживает это время. С Джимом Тотом Риз Уизерспун познакомилась в 2010 году на одной из голливудских вечеринок. А через год влюбленные поженились. В 2012-м у них родился сын.

Напомним, ранее Марк Цукерберг стал отцом малышки, которую назвали в честь ядовитой медузы.