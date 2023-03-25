Близкие и друзья похоронили утонувшего на Волге основателя группы Cream Soda

Среди звездных друзей погибшего на похоронах были артисты Илья Гадаев и Александр Гудков.

«Всегда ценил твою честность и прямолинейность и никак не мог понять, как в твоей голове помещается столько разных идей и замыслов, связанных с музлом, модой и всякими арт-затеями. Безумная обида, что мы больше не увидимся», – написал после случившегося еще один друг Свиргунова, певец Feduk.

К слову, спастись в ту ночь удалось только девушке погибшего музыканта Валерии Дерман. Она находится в больнице. Брат певца Роман и музыкант Аристарх Ухтомский считаются без вести пропавшими. Георгия Киселева вытащили из воды, но он скончался по дороге в больницу.