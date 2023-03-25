Трижды папа: Марк Цукерберг стал отцом малышки, которую назвали в честь ядовитой медузы

Марк Цукерберг с дочкой

Марк Цукерберг с дочкой. Фото: соцсети 

Интернет-предприниматель поделился радостным для его семьи событием.

Стало известно, что американский медиамагнат Марк Цукерберг вновь стал папой. 

Вместе с женой Присциллой Чан Марк Цукерберг воспитывает дочерей Максиму и Августу. А недавно в семье соучредителя компании Meta появилась еще одна девочка.

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Третью дочь Марк назвал Аурелией – в честь ядовитой медузы.

«Добро пожаловать в этот мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты наше маленькое благословение!», – отметил Марк Цукерберг в своем микроблоге.

К слову, Марк Цукерберг показал фото жены и новорожденной дочери своим поклонникам. 

Присцилла Чан с третьей дочерью. Фото: соцсети 

Напомним, ранее T-Killah рассекретил имя сына

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