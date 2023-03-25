Трижды папа: Марк Цукерберг стал отцом малышки, которую назвали в честь ядовитой медузы

Стало известно, что американский медиамагнат Марк Цукерберг вновь стал папой.

Вместе с женой Присциллой Чан Марк Цукерберг воспитывает дочерей Максиму и Августу. А недавно в семье соучредителя компании Meta появилась еще одна девочка.

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Третью дочь Марк назвал Аурелией – в честь ядовитой медузы.