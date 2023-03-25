Трижды папа: Марк Цукерберг стал отцом малышки, которую назвали в честь ядовитой медузы

Стало известно, что американский медиамагнат Марк Цукерберг вновь стал папой.
Вместе с женой Присциллой Чан Марк Цукерберг воспитывает дочерей Максиму и Августу. А недавно в семье соучредителя компании Meta появилась еще одна девочка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Третью дочь Марк назвал Аурелией – в честь ядовитой медузы.
«Добро пожаловать в этот мир, Аурелия Чан Цукерберг! Ты наше маленькое благословение!», – отметил Марк Цукерберг в своем микроблоге.
К слову, Марк Цукерберг показал фото жены и новорожденной дочери своим поклонникам.
Присцилла Чан с третьей дочерью. Фото: соцсети
Напомним, ранее T-Killah рассекретил имя сына.