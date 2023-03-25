«Случайно вырвалось»: T-Killah рассекретил имя сына

Исполнитель T-Killah случайно проговорился и назвал имя своего сына.

Напомним, артист уверял, что не будет рассекречивать имя первенца слишком рано.

«Поскорее оказаться со своей семьей, обнять Машу и взять на руки Ваню», – проговорился T-Killah в YouTube-шоу «Родина-медиа».

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«Случайно вырвалось», – оправдался T-Killah.

К слову, первенец звездной пары родился в Аргентине.