«Случайно вырвалось»: T-Killah рассекретил имя сына

T-Killah с сыном

T-Killah с сыном. Фото: соцсети 

33-летний рэпер и его жена Мария Тарасова стали родителями третьего марта.

Исполнитель T-Killah случайно проговорился и назвал имя своего сына.

Напомним, артист уверял, что не будет рассекречивать имя первенца слишком рано.

«Поскорее оказаться со своей семьей, обнять Машу и взять на руки Ваню», – проговорился T-Killah в YouTube-шоу «Родина-медиа».

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«Случайно вырвалось», – оправдался T-Killah.

 К слову, первенец звездной пары родился в Аргентине. 

 «Засыпаю сейчас только с мыслями о семье. Я стал другим. Более вдумчивым, более острожным, с иной мотивацией отношусь к делам», – добавил артист.

Напомним, ранее стало известно о том, что рэпер T-Killah впервые стал отцом.

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