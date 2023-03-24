«Она выглядит очень неплохо»: пластический хирург назвала секрет красоты Энн Хэтэуэй

Стало известно, в чем заключается секрет красоты артистки Энн Хэтэуэй.
Хирург отметила, что знаменитость не прибегала к «пластике». А вот походами к косметологам Энн Хэтэуэй не пренебрегает.
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«Для своих 40 лет она выглядит очень неплохо. Следов даже самой щадящей и малоинвазивной пластики нет. Скорее всего, с ней активно и успешно работают косметологи», – рассказала эксперт в беседе с sport-express.ru.
Напомним, ранее Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после «пластики».