«Она выглядит очень неплохо»: пластический хирург назвала секрет красоты Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй. Фото: соцсети 

Челюстно-лицевой хирург Виктория Блинова оценила внешность зарубежной актрисы.

Стало известно, в чем заключается секрет красоты артистки Энн Хэтэуэй.

Хирург отметила, что знаменитость не прибегала к «пластике». А вот походами к косметологам Энн Хэтэуэй не пренебрегает. 

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«Для своих 40 лет она выглядит очень неплохо. Следов даже самой щадящей и малоинвазивной пластики нет. Скорее всего, с ней активно и успешно работают косметологи», – рассказала эксперт в беседе с sport-express.ru.

Напомним, ранее Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после «пластики». 

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