«Она выглядит очень неплохо»: пластический хирург назвала секрет красоты Энн Хэтэуэй

Стало известно, в чем заключается секрет красоты артистки Энн Хэтэуэй.

Хирург отметила, что знаменитость не прибегала к «пластике». А вот походами к косметологам Энн Хэтэуэй не пренебрегает.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».