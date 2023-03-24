«Я решила выйти сама»: дочь Иосифа Пригожина устроилась на работу в такси

Наследница музыкального продюсера Иосифа Пригожина – Даная Пригожина – рассказала, что пошла работать в такси.
Дело в том, что муж Пригожиной получил серьезную травму и в ближайшее время не сможет обеспечивать жену и ребенка. Поэтому Данае пришлось самой стать «добытчиком» для своей семьи.
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«Сейчас я активно работаю в такси. Это временная мера, пока муж реабилитируется. На самом деле не было и дня, чтобы я не работала. Тем более сейчас впереди куча целей, которые надо срочно реализовать», – рассказала Пригожина в личном микроблоге.
«Муж упал, получил ушибы, ему зашивали подбородок. Также получил небольшое сотрясение. Сейчас идет на поправку. Он собирался на работу, но я настояла, чтобы остался дома. Здоровье важнее всего! Я решила выйти сама, мне так спокойнее, да и пустых карманов не будет», – добавила Даная.
Напомним, ранее Иосиф Пригожин рассказал, из-за чего страдает его жена Валерия.