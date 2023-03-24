«Я решила выйти сама»: дочь Иосифа Пригожина устроилась на работу в такси

Наследница музыкального продюсера Иосифа Пригожина – Даная Пригожина – рассказала, что пошла работать в такси.

Дело в том, что муж Пригожиной получил серьезную травму и в ближайшее время не сможет обеспечивать жену и ребенка. Поэтому Данае пришлось самой стать «добытчиком» для своей семьи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».