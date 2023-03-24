«Не знала, что Данила Козловский свалил из России. И Акиньшина тоже»: Яна Поплавская «проводила» пару за границу

Яна Поплавская отчитала актерскую пару Данилу Козловского и Оксану Акиньшину за то, что те, как она решила, уехали в США. Увидев снимки пары на фоне небоскребов Манхеттена, «Красная шапочка» буквально вышла из себя, разразившись гневным постом в телеграм-канале.

В нем она вспомнила и о том, как общалась с Евгением Евстигнеевым. Вместе с актером Поплавская как раз снималась в сказке про Красную шапочку в начале 70-х годов прошлого века.