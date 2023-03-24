«Не знала, что Данила Козловский свалил из России. И Акиньшина тоже»: Яна Поплавская «проводила» пару за границу

Яна Поплавская отчитала актерскую пару Данилу Козловского и Оксану Акиньшину за то, что те, как она решила, уехали в США. Увидев снимки пары на фоне небоскребов Манхеттена, «Красная шапочка» буквально вышла из себя, разразившись гневным постом в телеграм-канале.
В нем она вспомнила и о том, как общалась с Евгением Евстигнеевым. Вместе с актером Поплавская как раз снималась в сказке про Красную шапочку в начале 70-х годов прошлого века.
«Я и не знала, что Данила Козловский… свалил из России. И Акиньшина тоже. Собираются вместе строить новую жизнь. Вспоминаю Евгения Саныча Евстигнеева, он мне говорил: «Мы не звезды, звезды там, на небе! А мы тут так, работу работаем!» Так странно, обласканные всеми, властью и народом, звучащие из каждого утюга, все равно нашли за что ненавидеть страну. Жили не тужили, все было прекрасно. Но не мила оказалась Родная страна. И власть не та, и люди не те», - высказалась Яна Поплавская.
Яна Поплавская. Фото: Global Look Press
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Между тем, у Данилы Козловского в марте спектакли в Москве и Санкт-Петербурге. И буквально 21 марта Данила Козловский выходил на сцену Малого драматического театра Санкт-Петербурга в заглавной роли в спектакле «Гамлет». Так что, Яна Поплавская, скорее всего, что-то напутала.
В феврале Данила Козловский, действительно, был в Нью-Йорке. Там живет его трехлетняя дочка Ода-Валентина со своей мамой, моделью Ольгой Зуевой.
Оксана Акиньшина сопровождала возлюбленного в этой поездке в США,
Оксана Акиньшина на Манхеттене. Фото: соцсети