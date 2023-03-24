«Не хочется с ними расставаться, но…»: отец сыновей-близнецов Ефременковой Мондезир сделал признание

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Примечательно, что прямо ни Ефременкова, ни Мондезир пока не говорят о том, что разъехались и больше не вместе. Лишь Мондезир намекнул, что скучает по детям, и Ефременкова похвасталась, что сама справляется с двумя детьми, иногда прибегая к помощи подруг.

Напомним, ранее Юлия Ефременкова признавалась, что их отношения с Мондезиром испорчены. Он ее постоянно оскорбляет, и терпеть подобное она не станет.