«С печенью отказывают и почки, с таким набором сложно выкарабкиваться»: известный врач — о состоянии Костомарова

В эту пятницу, 24 марта, стало известно, что у прославленного фигуриста, 46-летнего Романа Костомарова начала отказывать печень. Происходит этого из-за большого количества лекарств.

Главный врач петербургской частной скорой помощи Лев Авербах считает это очень плохой тенденцией. По его мнению, сейчас существует реальная угроза жизни Романа Костомарова. Поскольку вслед за печенью могут отказать почки.