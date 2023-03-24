«С печенью отказывают и почки, с таким набором сложно выкарабкиваться»: известный врач — о состоянии Костомарова

В эту пятницу, 24 марта, стало известно, что у прославленного фигуриста, 46-летнего Романа Костомарова начала отказывать печень. Происходит этого из-за большого количества лекарств.
Главный врач петербургской частной скорой помощи Лев Авербах считает это очень плохой тенденцией. По его мнению, сейчас существует реальная угроза жизни Романа Костомарова. Поскольку вслед за печенью могут отказать почки.
«Отказ печени — прямое последствие полиорганной недостаточности. Отказывают жизненно важные органы и системы организма — на короткий период или долгосрочный. Если не принять срочные меры по спасению печени, то пациенту выжить будет практически невозможно. Сложно даже предположить, как врачи будут справляться с этим. Ситуация очень тяжелая. Потому что с печенью обычно отказывают и почки — с таким набором очень сложно выкарабкиваться», — высказался Лев Авербах.
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Специалист считает, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров так долго борется и противостоит тяжелой болезни за счет своего крепкого организма и физической подготовке.
«Не спортивный человек столько бы не продержался. Грубо говоря, это как аллергия, индивидуальная реакция иммунитета на внешние факторы. Будем надеяться, что врачи сделают чудо», — заключил Лев Авербах.
По материалам Sport24.ru.