«Вырезать их из фильмов не надо, но и снимать не стоит»: актриса Алена Яковлева высказалась о некоторых своих коллегах

Дочь звезды советского кино, ныне покойного артиста Юрия Яковлева актриса Алена Яковлева сформулировала свое отношение к коллегам, покинувшим Россию. Она дала понять, что не разделяет агрессию, с которой некоторые знаменитости сейчас говорят о своей стране и живущих в ней людях.
«Многие из них выступают достаточно агрессивно. Вот я не агрессивно говорю о своей точке зрения. Я не понимаю агрессии тех, кто уехал. Не понимаю их оголтелости…» - призналась Алена Яковлева.
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По поводу артистов, выступающих подобным образом уже не раз звучали предложения вырезать из фильмов сцены с их участием.
Алена Яковлева считает, что такие меры излишни.
«Таким людям надо объяснить, что так делать недопустимо. Удалять, вырезать их из фильмов не надо. А вот снимать таких артистов не стоит…» - добавила Алена Яковлева.
По материалам YouTube-проекта «Так сказать».