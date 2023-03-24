«Вырезать их из фильмов не надо, но и снимать не стоит»: актриса Алена Яковлева высказалась о некоторых своих коллегах

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По поводу артистов, выступающих подобным образом уже не раз звучали предложения вырезать из фильмов сцены с их участием.

Алена Яковлева считает, что такие меры излишни.

«Таким людям надо объяснить, что так делать недопустимо. Удалять, вырезать их из фильмов не надо. А вот снимать таких артистов не стоит…» - добавила Алена Яковлева.

По материалам YouTube-проекта «Так сказать».