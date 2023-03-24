У Капаклы сводит скулы от такого: Мусульбес потрясла мощными ягодицами, исполняя стриптиз – горячее видео

Оказывается, бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес довольно профессионально танцует стриптиз. В телеграм-канале Татьяна Мусульбес рассказала, что на днях вернулась к занятиям стрип-пластикой после перерыва.
И теперь провокационные танцы даются ей с трудом. Но Таня не отчаивается и пытается заставить свое тело слушаться ее.
В телеграм-канале Таня Мусульбес поделилась видео, от которого, вероятно, сводит скулы у ее возлюбленного Романа Капаклы. В кадре Мусульбес делает недвусмысленные телодвижения, выполняет тряску своими мощными ягодицами, показывает партер.
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«Сказать, что я устала - ничего не сказать. Очень тяжело возвращаться после длительного перерыва. Еще и растяжка в конце тренировки добавилась. Это, конечно, хорошо, но очень больно», - призналась Таня Мусульбес под видео.