«Заработную плату не получает»: брат Чулпан Хаматовой исключен из труппы театра «Современник»

Стало известно, что родной брат актрисы Чулпан Хаматовой Шамиль Хаматов больше не является членом труппы столичного театра «Современник».

«В настоящее время Шамиль Наильевич Хаматов членом труппы «Московского театра «Современник» не является, трудовые отношения с ним отсутствуют. Соответственно, ввиду отсутствия трудовых отношений заработную плату <…> не получает», - сообщил директор театра Юрий Кравец.

Шамиль Хаматов задействован в спектаклях театра не будет. И не участвует в постановках уже с августа прошлого года.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».