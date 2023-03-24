«Вы за меня просто порвете»: Марина Африкантова из «Дома-2» в ужасе после откровенных признаний Ромы Капаклы

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова призналась в телеграм-канале, что тронута поддержкой своих поклонников. После того, что ей пришлось пережить, каждое доброе слово бесценно.

«Боже! От вас такая поддержка, вы за меня просто порвете. Я в шоке. Вы за меня горой. Бесценно», — написала в телеграм-канале Марина Африкантова.

Марина Африкантова сейчас находится в Дубае, где старается как можно веселее и насыщеннее проводить время. В телеграм-канале она рассказала, что в этом городе ее многие узнают, подходят и тоже говорят слова поддержки.

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