Пухлые щечки, лысая макушка: Роза Сябитова засняла подросшую внучку Мирославу

Но, как рассказала Роза Сябитова, Мирослава готова есть с аппетитом далеко не все, что ей дают взрослые.

«У меня не было проблем накормить детей мясным пюре или супом, но вот внучка ни в какую не хочет мяса. Пробовали все варианты: сочетать с овощными пюре, варила мясные супы (рыночное мясо), пробовали сочетать с грудным молоком — но внучка быстро распознает мясной вкус», — поделилась Роза Сябитова.

Напомним, внучка Розы Сябитовой появилась на свет 13 июля 2022 года. Сейчас малышке восемь с половиной месяцев.