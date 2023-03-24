Пухлые щечки, лысая макушка: Роза Сябитова засняла подросшую внучку Мирославу

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова уже несколько месяцев находится в прекрасном статусе бабушки.
Внучку Мирославу звезде экрана подарила дочка Ксения. Роза Сябитова старается оберегать грудную малышку от посторонних глаз и крайне редко делится кадрами с участием Мирославы в микроблоге.
Но на этот раз телесваха сделала исключение. В телеграм-канале Роза Сябитова показала, как ее дочка Ксения кормит Мирославу детским пюре из баночки. Крошка с удовольствием уплетает прикорм, демонстрируя отменный аппетит. В кадре видна лысенькая макушка Мирославы и пухлые щечки.
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Но, как рассказала Роза Сябитова, Мирослава готова есть с аппетитом далеко не все, что ей дают взрослые.
«У меня не было проблем накормить детей мясным пюре или супом, но вот внучка ни в какую не хочет мяса. Пробовали все варианты: сочетать с овощными пюре, варила мясные супы (рыночное мясо), пробовали сочетать с грудным молоком — но внучка быстро распознает мясной вкус», — поделилась Роза Сябитова.
Напомним, внучка Розы Сябитовой появилась на свет 13 июля 2022 года. Сейчас малышке восемь с половиной месяцев.
Дочка и внучка Розы Сябитовой. Фото: скрин соцсети