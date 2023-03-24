Анна Семенович лишилась купальников: почти детективная история

Отдохнув на Мальдивах, Анна Семенович вернулась домой – но, как выяснилось, без купальников: они исчезли. Певица обнаружила пропажу, начав разбирать вещи. Все было на месте – за исключением купальников собственного бренда Семенович. Интересно, что они были сложены в отдельный мешочек и размещены поверх остальных вещей, но пропали только купальники, при этом замки чемоданов артистки были целыми, их не взламывали.

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«Может быть, они вызвали своими размерами подозрение таможенников в Мале или они просто приглянулись какой-то сотруднице с такими же аппетитными формами? Теперь мы этого уже не узнаем», - приводит слова Анны издание «РИА ФАН».

Особенно жаль певице два купальника, которые шились специально для нее, в единственном экземпляре.