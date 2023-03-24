«Я схожу по нему с ума»: Колин Фаррелл расстался с возлюбленной ради сына с тяжелым заболеванием

Знаменитый голливудский актер Колин Фаррелл снова холостяк! Звезда фильмов «Особое мнение», «Ундина», «Лобстер», «Залечь на дно в Брюгге», «Джентльмены» на днях расстался со своей возлюбленной Келли МакНамарой. Пара была вместе в течение пяти лет.

Как известно, девушка работает ассистентом у ирландского музыканта Эджа из группы U2. И у Келли, и у Колина плотный график, из-за которого они редко виделись. Британский таблоид The Sun написал, что именно поэтому артист бросил свою возлюбленную. Но как-то верится в это с трудом, ведь совсем недавно Колин с придыханием рассказывал, как обожает Келли.

«Моя девушка, как и я, много путешествует по работе, и работает она так усердно, что часто мы как два корабля, проходящих мимо друг друга. Но мы обязательно найдем порт, в котором встретимся», — с гордостью признавался актер.

Другие предположили, что у Фаррелла просто остыли чувства к МакНармой. Мол, отношения стали тяготить — с глаз долой — из сердца вон. Келли была на 12 лет младше голливудской звезды. Поговаривают, что ему нравятся «умные женщины после 30 лет». Но с женщинами как-то у Колина совсем не клеится.

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При этом у звезды есть два сына от бывших девушек. Огромную часть свободного времени он проводит со старшим сыном — 19-летним Джеймсом Патриком. У парня редкое генетическое заболевание — синдром Ангельмана, который называют «синдром счастливой куклы». С этим заболеванием у человека бывают судороги, беспричинные вспышки веселья.