«Давай, я тебе, Никита, часы подарю»: Собянин шокировал юного спортсмена поздравлением с днем рождения

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый спорткомплекс с бассейном в районе Измайлово, где тренируются воспитанники училища олимпийского резерва № 1.

Градоначальник пообщался с будущими чемпионами, среди которых оказался член сборной Москвы по спортивной акробатике Никита Назаров. Как раз в этот день парню исполнилось 15 лет, о чем мэру сообщили, чтобы тот просто поздравил юного спортсмена. Но Собянин посчитал, что слов недостаточно. Он спросил у присутствующих, есть ли подарок для молодого человека, и тут же сам нашел подходящий презент.

«Давай, я тебе, Никита, часы подарю», — сказал мэр и без лишних слов снял со своей руки Tissot с кожаным ремешком.

«Я в шоке был… Кажется, как будто сон какой-то, — прокомментировал событие юный Назаров. — Это будет как мой талисман на все соревнования, наверное. Я их перед выходом вот так протру и пошел на помост выступать спокойно».

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