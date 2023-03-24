Ухаживают только поклонники: жена и дети Шатунова забросили могилу певца

Советского и российского певца Юрия Шатунова не стало девять месяцев назад. В июне 2022 года 48-летний исполнитель почувствовал недомогание, находясь на даче с друзьями в Подмосковье. Звезду не удалось спасти: Юрий умер на пороге больницы, куда его привезли близкие.

Похоронен солист «Ласкового мая» на Троекуровском кладбище в Москве. Все девять месяцев за могилой музыканта ухаживает детдомовец. Семью Шатунова здесь не видели.

Жена и дети Юрия живут в Германии. Там по воле певца развеяли его прах после кремации. А вторую часть предали земле в Москве.

За могилой исполнителя на регулярной основе ухаживает 58-летний мужчина. Евгений Васильевич на безвозмездной основе проводит здесь свое свободное время.

«Бывает, что и в будние дни даже из других регионов приезжают почтить память Юры. Звонят, пишут, просят показать могилку. Не совру если скажу, что поклонники приходят едва ли не каждый день», — поведал мужчина Orenburg.kp.ru.

Иногда ему помогают другие поклонники Шатунова — деньгами или расходным материалом. По признанию Евгения Васильевича, работы здесь всегда много.