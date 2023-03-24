Ухаживают только поклонники: жена и дети Шатунова забросили могилу певца

Советского и российского певца Юрия Шатунова не стало девять месяцев назад. В июне 2022 года 48-летний исполнитель почувствовал недомогание, находясь на даче с друзьями в Подмосковье. Звезду не удалось спасти: Юрий умер на пороге больницы, куда его привезли близкие.
Похоронен солист «Ласкового мая» на Троекуровском кладбище в Москве. Все девять месяцев за могилой музыканта ухаживает детдомовец. Семью Шатунова здесь не видели.
Жена и дети Юрия живут в Германии. Там по воле певца развеяли его прах после кремации. А вторую часть предали земле в Москве.
За могилой исполнителя на регулярной основе ухаживает 58-летний мужчина. Евгений Васильевич на безвозмездной основе проводит здесь свое свободное время.
«Бывает, что и в будние дни даже из других регионов приезжают почтить память Юры. Звонят, пишут, просят показать могилку. Не совру если скажу, что поклонники приходят едва ли не каждый день», — поведал мужчина Orenburg.kp.ru.
Иногда ему помогают другие поклонники Шатунова — деньгами или расходным материалом. По признанию Евгения Васильевича, работы здесь всегда много.
Мужчина регулярно ухаживает за могилой певца. Фото: соцсети
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Мужчина признался, что семью музыканта он здесь не видел, они совсем забросили могилу своего родственника. О самом Шатунове он говорит с трепетом. Евгений Васильевич отметил, что они с его кумиром во многом похожи. Оба выросли в детском доме, так что могут считаться практически братьями. А творчество знаменитого музыкального коллектива, по признанию мужчины, в какой-то степени отражает его внутренние переживания.