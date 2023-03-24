Во МХАТ имени Горького не пустили около сотни зрителей из-за билетов от перекупщиков

Скандал во МХАТе имени Горького: 23 марта зрители пришли на популярный спектакль «Женщины Есенина», но около сотни человек не смогли пройти в зал. Выяснилось, что они купили билеты у «частных билетных менеджеров», то есть у перекупщиков, но по этим квиткам контролеры их не пустили.

На входе собралась толпа, была вызвана полиция. Оказалось, что билеты были куплены по «Пушкинской карте», но возраст их предъявителей был явно больше 14–22 лет. Да и сами они были удивлены: какая еще карта? Чеки предъявить не смогли, но заявляли, что потратили на билеты по пять тысяч рублей.

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