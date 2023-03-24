«Примирения не может быть»: Серов признался, что вычеркнул бывшую жену из своей жизни

24 марта певец Александр Серов отмечает день рождения. В 2023 году ему исполнилось 72 года.
Почти два десятилетия из них артист прожил в браке с гимнасткой Еленой Стебеневой. В 2010 году они расстались и с тех пор так и не помирились, даже ради общей дочери Мишель и внуков.
24 марта Серов появился в передаче «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова, где откровенно рассказал, какие отношения сложились в его семье на сегодняшний день.
«С дочкой мы продолжаем общаться. Это все были фейки, что я якобы переселил Мишель с ее мужем и так далее. У них такая же дача, как у меня. Если надо что-то помочь, мои ребята приезжают, помогают, делают, чтобы все было комфортно, чтобы дети ни в чем не нуждались. В этом все чисто», — говорит музыкант.
«Что касается Елены, общения нет. Она живет своей жизнью, я живу своей жизнью, не касаюсь ее личностных дел. Она принадлежит сама себе, решает совместные дела со своим бойфрендом. То есть, можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Я скажу правду».
«Примирения не может быть по той простой причине, что очень большая обида и тяжелый камень лежит у меня в душе. Я же был гастролер и, соответственно, нечасто бывал дома. А все, что зарабатывал, я приносил в дом. Делал все, чтобы все было на ступеньку лучше. Но человек это не оценил. Семнадцать лет прожитых потерпели фиаско. А я, как человек эмоциональный, как артист не могу это выбросить. Поэтому, у меня все это висит, excuse me (англ. «простите меня». — Прим. авт.)».
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Серов признался, что сейчас живет достаточно комфортно, общаясь с дочерью и ее мужем. За последние пару лет Мишель подарила отцу двоих внуков, так что народному артисту РФ есть где находить позитив в жизни.