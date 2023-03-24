«Примирения не может быть»: Серов признался, что вычеркнул бывшую жену из своей жизни

24 марта певец Александр Серов отмечает день рождения. В 2023 году ему исполнилось 72 года.

Почти два десятилетия из них артист прожил в браке с гимнасткой Еленой Стебеневой. В 2010 году они расстались и с тех пор так и не помирились, даже ради общей дочери Мишель и внуков.

24 марта Серов появился в передаче «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова, где откровенно рассказал, какие отношения сложились в его семье на сегодняшний день.