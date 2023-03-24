Получал пищу через трахеостому: Оксана Домнина кормит Романа Костомарова с ложечки

Ранее поступила информация о том, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой провели еще одну сложнейшую операцию. Роману Костомарову ампутировали пальцы на левой руке. Однако близкие фигуриста эту информацию пока не прокомментировали. В окружении чемпиона заверяют, что рядом со спортсменом неотлучно находится его жена фигуристка Татьяна Домнина. Она делает все для комфорта своего супруга.

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