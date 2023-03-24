«Делаю, что хочу»: Жерар Пике дал первое интервью после расставания с Шакирой

Испанский футболист Жерар Пике дал свое первое интервью после скандального расставания с певицей Шакирой.

Напомним, прессу наполнили слухи о том, что 36-летний спортсмен изменил 46-летней поп-звезде с молоденькой подружкой, что привело к разрыву их отношений и судебному спору об опеке над двумя сыновьями пары. Через какое-то время после скандала мужчина стал выходить в свет со своей новой возлюбленной — 23-летней Кларой Чиа Марти.

«Я продолжаю делать то, что хочу. В тот день, когда я умру, я оглянусь назад и буду надеяться, что всегда делал то, что хотел, — признался Жерар изданию El Pais. — Люди, которых я люблю и о которых забочусь, — это те, кто меня знает. Остальное для меня не важно. Я трачу свою энергию на то, чтобы быть со своими близкими и отдавать им то, что имею.

Я хочу быть верным себе. Я не собираюсь тратить деньги на чистку своего имиджа… В моей жизни произошли перемены, и я знаю, как сохранить счастье».