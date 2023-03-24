В Петербурге простились с актером, погибшим в ЧП с основателем группы Cream Soda

Днем, 24 марта, в церкви Лурдской Богоматери в центре Санкт-Петербурга прошло прощание с молодым актером Георгием Киселевым, которого друзья и коллеги называли просто Гошей.

29-летний артист погиб в ночь на 20 марта вместе с основателем музыкальной группы Cream Soda Дмитрием Свиргуновым, когда во время празднования дня рождения компания друзей вышла на лед Волги и провалилась в воду. Георгий, по словам очевидцев, пытался спасти друзей, но сам пробыл в ледяной воде около получаса. Молодого человека удалось вытащить на берег, но реанимационные мероприятия не помогли спасти ему жизнь.

Как сообщает издание StarHit, на траурную церемонию приехали родные и знакомые актера, а также его коллеги по театру. Во время речи священника одна из присутствующих женщин, предположительно родственница погибшего, упала в обморок.

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О Киселеве известно, что в юности он играл в хоккей, спорт на некоторое время привел его в Канаду. Затем Георгий вернулся на родину, начал играть в театре и сниматься в рекламе. Ему уже стали предлагать первые эпизодические роли в кино и сериалах, но трагедия оборвала жизнь молодого артиста.