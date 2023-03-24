Любовь к себе: 56-летняя Хэлли Берри поделилась пикантными фотографиями из ванной

Хэлли Берри

Хэлли Берри. Фото: Global Look Press

Приняв душ, актриса взялась за телефон.

56-летняя голливудская актриса Хэлли Берри задорно отметила середину недели 22 марта: выложила в социальную сеть пикантные снимки из ванной.

Выйдя из душа, артистка принялась фотографироваться в зеркале, прикрывая интимные места руками. А в подписи к снимкам отметила, что данная «акция» посвящена любви к себе.

Игривая Хэлли Берри. Фото: соцсети

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