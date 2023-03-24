«Сделаю все, чтобы ты улыбалась!»: Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения

24 марта певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила в соцсетях с днем рождения свою маму — стоматолога Ирину Александровну Бузову. В 2023 году ей исполнилось 62 года.

«Взрослеешь, когда в телефоне меняешь «Мама» на «Мамочка» и понимаешь, что в мире нет человека важнее, — пишет звезда в Telegram. — Мама записана у меня «Мамуля», и я просто хочу, чтобы она была здорова и счастлива каждую секунду».

«Скучаю по нашим поездкам и разговорам… Переживаю, когда слышу грустный голосок, больше уже волнуюсь за нее, чем она за меня. Мамуля, я тебя люблю! Я всегда рядом и все сделаю, чтобы ты только улыбалась!»