«Сделаю все, чтобы ты улыбалась!»: Бузова трогательно поздравила маму с днем рождения

Ольга Бузова

Ирина и Ольга Бузовы. Фото: t.me/byzovahouse

Мотающаяся по миру телезвезда призналась, что скучает по разговорам с родительницей.

24 марта певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила в соцсетях с днем рождения свою маму — стоматолога Ирину Александровну Бузову. В 2023 году ей исполнилось 62 года.

«Взрослеешь, когда в телефоне меняешь «Мама» на «Мамочка» и понимаешь, что в мире нет человека важнее, — пишет звезда в Telegram. — Мама записана у меня «Мамуля», и я просто хочу, чтобы она была здорова и счастлива каждую секунду».

«Скучаю по нашим поездкам и разговорам… Переживаю, когда слышу грустный голосок, больше уже волнуюсь за нее, чем она за меня. Мамуля, я тебя люблю! Я всегда рядом и все сделаю, чтобы ты только улыбалась!»

Ольга поблагодарила родительницу за подаренную жизнь, за воспитание и правильные ценности. А также раскрыла, что мама называет ее «бриллиантиком».

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Поклонники Бузовой и сайт Teleprogramma.pro присоединяются к поздравлению.

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