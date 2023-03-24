Отец Жанны Фриске рассказал, что Шепелев до сих пор не дает ему видеться с внуком

Родители умершей в 2015 году Жанны Фриске страдают из-за разлуки с внуком Платоном: видеться им не позволяет отец мальчика, телеведущий Дмитрий Шепелев. Тем не менее, по закону они имеют право встречаться с Платоном: суд определил им время общения полтора часа в месяц. Владимир Фриске, отец певицы, признается, что уже не верит во встречу с внуком:

«Иногда мне люди присылают его фотографии. Но я стараюсь меньше их смотреть. Сильная боль, когда вижу его снимки».

На вопрос, почему решение суда не исполняется, он ответил:

«Судебные приставы не хотят работать. В прошлом году, в августе, прислали письмо, что мы можем видеться с внуком один раз в месяц в субботу. Полтора часа. И пишут, значит, что встречи должны происходить в деревне Раубичи, в Беларуси. Я там один раз был, но Шепелева там не оказалось».

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Владимир Борисович убежден, что и в дальнейшем Дмитрий Шепелев не допустит его свиданий с внуком.