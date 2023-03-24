«Аж трусы от фотошопа поплыли»: Горбань в бикини сверкнула крепкими бедрами: народ взвыл — фото

«Аж трусы от фотошопа поплыли»: Горбань в бикини сверкнула крепкими бедрами: народ взвыл - фото

Дмитрий Нагиев и Мария Горбань. Фото: личный архив

Хейтеры посчитали, что актриса из сериала «Кухня» отретушировала свой пляжный снимок, убрав «ушки» с бедер.

Маша Горбань — дважды мама. В своем микроблоге звезда сериала «Кухня» то и дело публикует фото в купальниках, демонстрируя «сочную» фигуру. Хейтеры сомневаются в том, что актриса обладает столь идеальным телом. Так, многие предположили, что экранная жена шоумена Дмитрия Нагиева ретуширует пляжные снимки, убирая «ушки» с бедер.

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Мария Горбань в купальнике. Фото: соцсети

«Аж трусы от фотошопа поплыли», «Купальник странно сидит, как будто ткань съехала в бок», «Отфотошопила поди?», «Такая красотка!», «Идеальная», «Вай, персик!» — пишут фолловеры.

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