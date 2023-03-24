Михалков «сковырнул» нутро кипящего Смольянинова*: «Видимо, соблазн его сломил»

Артур Смольянинов* в одном из своих интервью вылил ушат грязи на соотечественников, откровенно плюнув в лицо поклонникам, на которых зарабатывал долгие годы. Ситуацию прокомментировал и крестный отец актера Иван Охлобыстин, призвав общественность мягче отнестись к бывшей жене Смольянинова — «папиной дочке» Дарье Мельниковой. Актер подметил, что та и так натерпелась за годы брака с Артуром. Якобы он поколачивал молодую жену, которая подарила ему двоих сыновей: Артура-младшего и Марка.

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