Больше не вместе: Бейонсе и Adidas расстались

Сотрудничеству певицы Бейонсе и бренда одежды Adidas пришел конец. 23 марта в западных СМИ прошла информация, что они расстались «по обоюдному согласию».

Их партнерство началось в 2018 году, когда артистка повторно запустила свою линию спортивной одежды Ivy Park, разработав обувь и удобные наряды под крылом известного бренда. Но за прошедшие пять лет между поп-звездой и Adidas накопилось множество творческих разногласий, и теперь 41-летняя Бейонсе стремится «восстановить свой бренд, наметить свой собственный путь и сохранить творческую свободу».

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