Сжал в крепких объятиях назло Африкантовой: Капаклы перестал скрывать интрижку с Мусульбес — фото

Роман Капаклы поставил все точки над «i», признавшись в чувствах Татьяне Мусульбес. Похоже, участник проекта «Дома-2» решил окончательно порвать с теперь уже бывшей женой Мариной Африкантовой. Молодой человек намекнул, что встретил женщину, о которой мог только мечтать. В своем микроблоге Роман Капаклы поделился свежим фото, на котором он позировал с Мусульбес. Судя по всему, отношения у парочки серьезные.
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«Однажды встретишь ее, которая будет полным твоим отражением. Такая же бойкая и не теряющая веру в счастливый финал.
У нее так же будут следы на сердце, от прошлых горьких обид, но она нисколько не будет жалеть об этом, как и ты», — отметил Капаклы.
Роман Капаклы перестал скрывать интрижку с Татьяной Мусульбес. Фото: личный архив
«Всю силу и мудрость вложит в единственный, осознанный выбор, в котором будет фигурировать твое имя, и только!
Возможно, она будет остра на язык, а может, и больше, но зато не обманет и не предаст», — добавил влюбленный бывший муж Африкантовой.