Сжал в крепких объятиях назло Африкантовой: Капаклы перестал скрывать интрижку с Мусульбес — фото

Роман Капаклы поставил все точки над «i», признавшись в чувствах Татьяне Мусульбес. Похоже, участник проекта «Дома-2» решил окончательно порвать с теперь уже бывшей женой Мариной Африкантовой. Молодой человек намекнул, что встретил женщину, о которой мог только мечтать. В своем микроблоге Роман Капаклы поделился свежим фото, на котором он позировал с Мусульбес. Судя по всему, отношения у парочки серьезные.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».