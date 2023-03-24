Протестующие французы намерены сорвать визит Карла III в Париж

26–29 марта новый король Великобритании Карл III собирается посетить любимую им Францию — впервые как монарх, а не принц. В программе у правителя и его супруги Камиллы с десяток мероприятий, вот только все эти планы могут рухнуть на фоне разгоревшихся в Париже протестов против пенсионной реформы.

Озлобленные французы пригрозили своему президенту Эммануэлю Макрону, что сорвут визит британского короля. Какие могут быть светские встречи, когда народ недоволен?