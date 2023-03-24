Протестующие французы намерены сорвать визит Карла III в Париж

26–29 марта новый король Великобритании Карл III собирается посетить любимую им Францию — впервые как монарх, а не принц. В программе у правителя и его супруги Камиллы с десяток мероприятий, вот только все эти планы могут рухнуть на фоне разгоревшихся в Париже протестов против пенсионной реформы.
Озлобленные французы пригрозили своему президенту Эммануэлю Макрону, что сорвут визит британского короля. Какие могут быть светские встречи, когда народ недоволен?
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По информации «Комсомольской правды», королевские службы протокола и безопасности серьезно обеспокоены событиями во Франции, но местная полиция уверяет, что у нее все под контролем — все необходимые ресурсы мобилизованы. Стороны не намерены отменять визит, но серьезно пересматривают насыщенную официальную программу.
Особые опасения вызывает церемониальное шествие Карла III и Макрона от Триумфальной арки к Елисейскому дворцу в сопровождении гвардейцев. Если протестующие все-таки решат сорвать визит, лучшего момента не найти. Поживем — увидим, прогуляется ли Чарльз по Версалю.