Капаклы ударил Африкантову словами любви к Мусульбес: «Почувствуешь свою женщину»

Марина Африкантова подала на развод с Романом Капаклы после того, как узнала о его тайной интрижке с Татьяной Мусульбес. Звезда «Дома-2» на целых одиннадцать лет старше своего теперь уже экс-возлюбленного. Капаклы признался, что взрослел рядом с женой — когда они познакомились, ему было всего 18 лет.

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Африкантова до сих пор тяжело переживает разрыв с красавцем-мужем. Зато Роман Капаклы перестал скрывал связь с Таней Мусульбес. Поклонники уверены, что таким образом участник «Дома-2» только бередит незажившую душевную рану экс-супруги, признаваясь в любви к Мусульбес.