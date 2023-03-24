Капаклы ударил Африкантову словами любви к Мусульбес: «Почувствуешь свою женщину»

Капаклы отвесил пощечину Африкантовой после интрижки с Мусульбес: «Почувствуешь свою женщину»

Марина Африкантова и Роман Капаклы. Фото: личный архив

Звезда проекта «Дом-2» скрывал свой роман с Таней Мусульбес.

Марина Африкантова подала на развод с Романом Капаклы после того, как узнала о его тайной интрижке с Татьяной Мусульбес. Звезда «Дома-2» на целых одиннадцать лет старше своего теперь уже экс-возлюбленного. Капаклы признался, что взрослел рядом с женой — когда они познакомились, ему было всего 18 лет.

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Африкантова до сих пор тяжело переживает разрыв с красавцем-мужем. Зато Роман Капаклы перестал скрывал связь с Таней Мусульбес. Поклонники уверены, что таким образом участник «Дома-2» только бередит незажившую душевную рану экс-супруги, признаваясь в любви к Мусульбес.

«Ты почувствуешь свою женщину и интуитивно поймешь, что все это время искали друг друга, а достаточно было лишь оглянуться.

Вы узнаете друг друга по взгляду, как будто видели его всю жизнь», — отметил Капаклы, посвящая чувственные слова Мусульбес.

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