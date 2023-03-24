Никак не выберут особняк: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес могут поругаться из-за покупки дома

В идеальной паре Бена Аффлека и Дженнифер Лопес наметился раскол. У звездных супругов разошлись мнения насчет дома, в котором они будут вить семейное гнездо.

Уже несколько месяцев актерская чета активно присматривает себе особняк в Калифорнии — чтобы соответствовал высокому статусу ну и сердцу мил. Но как-то все не то… У мужа и жены не получается прийти к одному решению.

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