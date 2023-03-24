Никак не выберут особняк: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес могут поругаться из-за покупки дома

В идеальной паре Бена Аффлека и Дженнифер Лопес наметился раскол. У звездных супругов разошлись мнения насчет дома, в котором они будут вить семейное гнездо.
Уже несколько месяцев актерская чета активно присматривает себе особняк в Калифорнии — чтобы соответствовал высокому статусу ну и сердцу мил. Но как-то все не то… У мужа и жены не получается прийти к одному решению.
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Как сообщает журнал OK!, Бен согласен на последний дом, который они посмотрели –— стоимостью в 64 миллиона долларов. Площадь поместья составляет почти 5 тысяч квадратных метров, в особняке восемь спален. А еще он находится в нескольких минутах езды от дома бывшей жены Аффлека Дженнифер Гарнер, что облегчило бы им совместное воспитание детей.
Актер серьезно настроен купить этот дом и борется за свою идею, но его новая супруга совсем не уверена, что хочет жить именно здесь. Госпожа Лопес полна сомнений, и это может стать серьезным испытанием для долгожданного брака двух звезд. Расстаться из-за дома после таких трогательных признаний в любви будет по меньшей мере глупо.