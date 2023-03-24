«Он то в сознании, то впадает в глубокий сон»: что известно о состоянии Костомарова — последние новости на 24 марта

Состояние Романа Костомарова все еще вызывает опасение у врачей. Вот уже третий месяц олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой лежит в Коммунарке. Он уже перенес серьезную операцию, ему ампутировали стопы из-за сепсиса и гангрены. После микроинсульта спортсмена ввели в состояние медикаментозного сна, подключив его к ИВЛ.

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Согласно свежей информации, Роману Костомарову провели еще одну операцию — ампутировали пальцы на левой кисти руки. В окружении спортсмена поговаривают, что он все понимает — его душевное и моральное состояние на грани.

«Он то в сознании, то впадает в глубокий сон, поскольку получает, если говорить понятнее, много обезболивающих и успокаивающих медикаментов», — делился источник, близкий к ситуации.

По материалам «МК»