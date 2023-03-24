Охрана Рианны задержала мужчину, который пришел домой к звезде, чтобы сделать ей предложение

Жизнь певицы Рианны похожа на безумный сериал. 23 марта ее охрана вызвала полицию домой к 35-летней артистке, потому что в ее жилище пытался проникнуть неизвестный мужчина.

Секьюрити остановили незваного гостя на пороге, а тот сказал, что приехал из другого штата, чтобы сделать звезде предложение руки и сердца. Охранники, мягко говоря, опешили от такого заявления и вызвали копов.

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Как сообщает издание TMZ, стражи порядка прибыли в усиленном составе, надели на «жениха» наручники, но были вынуждены отпустить его, так как мужчина не нарушил закон. Поклонник певицы отделался лишь предупредительной беседой с полицией.