Охрана Рианны задержала мужчину, который пришел домой к звезде, чтобы сделать ей предложение

Жизнь певицы Рианны похожа на безумный сериал. 23 марта ее охрана вызвала полицию домой к 35-летней артистке, потому что в ее жилище пытался проникнуть неизвестный мужчина.
Секьюрити остановили незваного гостя на пороге, а тот сказал, что приехал из другого штата, чтобы сделать звезде предложение руки и сердца. Охранники, мягко говоря, опешили от такого заявления и вызвали копов.
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Как сообщает издание TMZ, стражи порядка прибыли в усиленном составе, надели на «жениха» наручники, но были вынуждены отпустить его, так как мужчина не нарушил закон. Поклонник певицы отделался лишь предупредительной беседой с полицией.
Его выходка и впрямь довольно странная, учитывая, что весь мир знает об отношениях Рианны с рэпером A$AP Rocky. В 2022 году артистка родила возлюбленному сына и сейчас уже беременна вторым ребенком. Журналисты, кстати, так и не поняли, находилась ли Ри дома в момент визита ее «нового жениха».