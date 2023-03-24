Нужно больше детей: не рожавшая самостоятельно Пэрис Хилтон хочет еще «парочку» наследников

Впервые ставшая матерью в январе текущего года, 42-летняя светская львица Пэрис Хилтон нацелилась на расширение своей семьи.
По пути на автограф-сессию в Нью-Йорке дамочка столкнулась с журналистами, и те начали расспрашивать ее о материнской доле. Пэрис поделилась, что стать мамой «было невероятно», и она с нетерпением «ждет не дождется», чтобы завести еще одного ребенка, причем довольно скоро. Когда звезду телешоу спросили, сколько еще детей она планирует, Хилтон ответила: «Пару».
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Напомним, что светская львица не рожала сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери. По совету Ким Кардашьян она заморозила свои яйцеклетки, а потом подготовила несколько эмбрионов. В предыдущем интервью Пэрис хвасталась, что у нее «двадцать мальчиков». Так что звезда может в любой момент найти новую суррогатную мать и подарить новорожденному Фениксу братиков.
Издание TMZ в своем заголовке иронизирует, что для госпожи Хилтон дети — как чипсы: просто дайте еще!