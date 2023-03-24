Нужно больше детей: не рожавшая самостоятельно Пэрис Хилтон хочет еще «парочку» наследников

Впервые ставшая матерью в январе текущего года, 42-летняя светская львица Пэрис Хилтон нацелилась на расширение своей семьи.

По пути на автограф-сессию в Нью-Йорке дамочка столкнулась с журналистами, и те начали расспрашивать ее о материнской доле. Пэрис поделилась, что стать мамой «было невероятно», и она с нетерпением «ждет не дождется», чтобы завести еще одного ребенка, причем довольно скоро. Когда звезду телешоу спросили, сколько еще детей она планирует, Хилтон ответила: «Пару».

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