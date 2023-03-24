«Я совершил ошибку»: Киану Ривз вспомнил, как разбил голову каскадеру на съемках «Джона Уика»

23 марта в российских кинотеатрах вышел американский боевик «Джон Уик – 4». Критики пишут, что сюжетная линия уже слабо просматривается в картине – там все строится на драках, боевых сценах и харизме Киану Ривза.
В одном из промо-интервью к новому фильму звезда «Матрицы» заверил зрителей, что во время съемок четвертой части никто из каскадеров и «мальчиков для битья» серьезно не пострадал. Но в предыдущих картинах были случаи, когда съемки заканчивались скорой помощью.
«С точки зрения несчастных случаев: однажды я совершил ошибку — разбил голову джентльмену. Это действительно чертовски отстойно, простите за мой французский, — цитирует Ривза издание ComicBook. – А кроме этого… О, еще в одного парня врезалась машина. Он сам находился в машине, и ему пришлось поехать в больницу, но он был в порядке. Все это говорит о том, что вы должны заботиться. Но здорово, что все (на съемочной площадке, - Прим. авт.) присматривают друг за другом».
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Напомним, во франшизе «Джон Уик» 58-летний Киану Ривз играет уже немолодого киллера, которого бывшие коллеги постоянно хотят отправить на тот свет, а он ни в какую.