«Я совершил ошибку»: Киану Ривз вспомнил, как разбил голову каскадеру на съемках «Джона Уика»

23 марта в российских кинотеатрах вышел американский боевик «Джон Уик – 4». Критики пишут, что сюжетная линия уже слабо просматривается в картине – там все строится на драках, боевых сценах и харизме Киану Ривза.

В одном из промо-интервью к новому фильму звезда «Матрицы» заверил зрителей, что во время съемок четвертой части никто из каскадеров и «мальчиков для битья» серьезно не пострадал. Но в предыдущих картинах были случаи, когда съемки заканчивались скорой помощью.