«Никому не дам в обиду!»: Джиган отреагировал на новость о нападении на его старшую дочь

Стало известно, как исполнитель Джиган отреагировал на избиение своей старшей дочери.

Напомним, ранее жена Джигана – Оксана Самойлова – рассказала в своем микроблоге о неприятном инциденте. Самойлова недоумевала, как у одноклассника ее старшей дочери Ариелы поднялась рука на девочку.

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К слову, глава семейства блогерши не живет в последнее время дома. При этом Джиган не остался в стороне.