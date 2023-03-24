«Никому не дам в обиду!»: Джиган отреагировал на новость о нападении на его старшую дочь

Джиган, Оксана Самойлова и их дочь Ариела

Джиган, Оксана Самойлова и их дочь Ариела. Фото: соцсети 

Ариелу ударил одноклассник в школе.

Стало известно, как исполнитель Джиган отреагировал на избиение своей старшей дочери.

Напомним, ранее жена Джигана – Оксана Самойлова – рассказала в своем микроблоге о неприятном инциденте. Самойлова недоумевала, как у одноклассника ее старшей дочери Ариелы поднялась рука на девочку.

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К слову, глава семейства блогерши не живет в последнее время дома. При этом Джиган не остался в стороне.

«Никому не дам в обиду! Я тебя люблю, доченька», – написал в личном микроблоге Джиган.

Отметим, что Ариела дернула одноклассника за галстук. А мальчик толкнул дочь Самойловой и Джигана. После конфликта одноклассник Ариелы вместе с родителями извинился перед Самойловой и ее наследницей.

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