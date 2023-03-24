«Обращайте внимание на качество»: Александр Васильев рассказал, как правильно составлять базовый гардероб

Александр Васильев

Александр Васильев. Фото: Global Look Press 

Телеведущий дал рекомендации для всех модниц.

Историк моды Александр Васильев рассказал, чем он руководствуется при составлении базового гардероба.

Эксперт отметил, что для каждой модницы базовый гардероб подбирается индивидуально. Однако есть несколько универсальных правил.

Во-первых, останавливаться нужно на классических оттенках и принтах.

«Цветовая гамма тоже для каждого своя. Но, чтобы база прослужила дольше, отдавайте предпочтения цветам более мягким, классическим и универсальным. Если хочется добавить принты, также выбирайте классические варианты, как клетка, полоска, горох, гусиная лапка, мильфлер и т.д.», – отметил Васильев.

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Во-вторых, нужно отдавать предпочтение простому крою.

В-третьих, не стоит забывать про комфорт.

В-четвертых, вещи должны быть хорошего качества.

«Идея базы, прослужить своей хозяйки как минимум несколько сезонов. Поэтому при покупке всегда обращайте внимание на качество изделия, ведь ему предстоит длительная и активная носка. Лучше сэкономить на «трендовой, сезонной» вещи, если будет стоять выбор», – добавил историк моды в личном микроблоге.

Напомним, ранее были названы три правила при поиске идеального платья на все случаи жизни.

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