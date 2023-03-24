«Такая вот у меня болезнь»: Иосиф Пригожин рассказал, из-за чего страдает его жена Валерия

Валерия и Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: соцсети 

Музыкальный продюсер сделал неожиданное признание.

Стало известно, с чем приходится мириться певице Валерии в характере ее мужа Иосифа Пригожина.

Сам музыкальный продюсер Пригожин заявил, что не может без торжества справедливости. Иосиф Пригожин очень резко реагирует на предательство. И от этого может страдать его возлюбленная.

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«У меня просто обостренное чувство справедливости. Такая вот у меня болезнь. Я ненавижу лицемерие, предательство и хамство. Валерия часто из-за этого страдает», – заявил Пригожин в общении с moslenta.ru.

Напомним, ранее Иосифа Пригожина возмутило поведение Аллы Пугачевой.

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