«Зубной щеткой их оттереть?!»: Ольга Бузова ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее «брежневские» брови

Исполнительница Ольга Бузова разместила в личном микроблоге фото с отдыха. Знаменитость не подозревала, что в Сети будут смеяться над новой формой ее бровей.

Бузова сделала долговременную укладку бровей. А хейтеры высмеяли широкие брови телеведущей:

«Как у Брежнева!», «Разве сейчас это модно?», «Что за шерсть на бровях?».

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Бузова не стала молчать после нападок фолловеров.