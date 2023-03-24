«Зубной щеткой их оттереть?!»: Ольга Бузова ответила недоброжелателям, которые раскритиковали ее «брежневские» брови

Исполнительница Ольга Бузова разместила в личном микроблоге фото с отдыха. Знаменитость не подозревала, что в Сети будут смеяться над новой формой ее бровей.
Бузова сделала долговременную укладку бровей. А хейтеры высмеяли широкие брови телеведущей:
«Как у Брежнева!», «Разве сейчас это модно?», «Что за шерсть на бровях?».
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Бузова не стала молчать после нападок фолловеров.
«Ну, ребят, хорошие мои! Я выставляю такие фотки, делюсь такими ощущениями, а вы про брови… Ну что мне теперь зубной щеткой их оттереть?! Ну да, темноваты, конечно, учитывая, что у меня русый цвет волос. Но они смоются! Алло, это краска, она сойдет!», – ответила Ольга Бузова в своем микроблоге.
Напомним, ранее Ольга Бузова рассказала, как ей разбили губу на концерте.